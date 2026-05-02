Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:44, 2 мая 2026

Дачникам рассказали об освобождении от налога на имущество

Екатерина Щербакова

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российским дачникам рассказали, когда они освобождаются от налога на имущество. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы Дмитрия Свищева (ЛДПР).

Свищев заявил, что государство предоставляет каждому владельцу бесплатный «квадратный вычет» в размере 50 квадратных метров, то есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров и платить надо только за оставшуюся часть.

«Если дом меньше 50 "квадратов", налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Поэтому, если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога», — пояснил депутат.

Кроме того, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также ветераны боевых действий освобождаются от земельного налога за шесть соток. Налог начисляется только, если участок больше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok