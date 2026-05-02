Дачникам рассказали об освобождении от налога на имущество

Депутат Свищев: Дачные дома до 50 квадратных метров освобождены от налогов

Российским дачникам рассказали, когда они освобождаются от налога на имущество. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы Дмитрия Свищева (ЛДПР).

Свищев заявил, что государство предоставляет каждому владельцу бесплатный «квадратный вычет» в размере 50 квадратных метров, то есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров и платить надо только за оставшуюся часть.

«Если дом меньше 50 "квадратов", налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Поэтому, если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога», — пояснил депутат.

Кроме того, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также ветераны боевых действий освобождаются от земельного налога за шесть соток. Налог начисляется только, если участок больше.

Ранее в одном из российских регионов ввели новую ежегодную выплату для семей с детьми.