Новую выплату семьям ввели в регионе России

В Амурской области ввели новую ежегодную выплату для семей с детьми. Подать заявление можно будет уже с 1 июня, сообщили в региональном отделении Социального фонда России, передает Телепорт.рф.

Новая мера поддержки рассчитана на работающих родителей с двумя и более детьми, причем среднедушевой доход семьи должен быть ниже полутора прожиточных минимумов. В регионе этот порог составляет чуть более 30 тысяч рублей на человека.

«Например, семья из четырех человек, где работает только супруг, получая зарплату 100 тысяч рублей в месяц (до вычета налогов). Семья не получает других выплат. Среднедушевой доход составит 25 тысяч рублей. В регионе это ниже установленного порога, значит, папа сможет получить выплату (если семья проходит по другим критериям)», — говорится в материале.

Заявления будут принимать до 30 сентября. Подать их можно через «Госуслуги», в клиентских службах Соцфонда или в МФЦ.

Размер выплаты будет зависеть от уплаченного налога за прошлый год. Семьям компенсируют часть НДФЛ. Например, разницу между стандартной ставкой 13 процентов и расчетом по ставке шесть процентов.

В Соцфонде пояснили, что речь идет не о возврате налога, а о дополнительной поддержке из бюджета. Получить выплату смогут родители или опекуны детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет.

Оформить помощь сможет тот родитель, который официально работал и платил налог. Подать заявление вправе оба родителя, даже если они не состоят в браке.

