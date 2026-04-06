18:48, 6 апреля 2026

Несколько регионов России показали впечатляющие темпы роста турпотока

За январь-февраль 2026 года 12 миллионов туристов путешествовали по России
Алина Черненко

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

За январь-февраль 2026 года 12 миллионов туристов совершили путешествия по России, это на 2,6 процента больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит «Интерфакс».

Чиновник отметил, что наиболее популярными регионами традиционно стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В топ-10 по итогам двух месяцев также вошли новые регионы — Тюменская и Иркутская область.

Особенно впечатляющие темпы роста турпотока показали еще несколько регионов страны. В их числе — Севастополь (плюс 337 процентов), Северная Осетия-Алания (плюс 204 процента), Карачаево-Черкесская Республика (плюс 119 процентов), Республика Дагестан (плюс 106 процентов), Республика Тыва (плюс 103 процента) и Амурская область (плюс 74 процента).

Ранее аналитики сервиса бронирования «Купибилет» выяснили, что более трети россиян (34 процента) стали чаще путешествовать по родной стране. Часть респондентов признались, что предпочитают поездки по России потому, что они обходятся дешевле, чем отдых за границей.

