Россия
06:27, 2 мая 2026Россия

Россиянам разрешат пересадку нервов и фрагментов костей

Минздрав с 1 сентября разрешит пересадку спинного мозга, нервов и костей
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

С 1 сентября россиянам разрешат пересадку спинного мозга, нервов и фрагментов костей. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения (Минздрав), с документов ознакомилось ТАСС.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень объектов трансплантации», — говорится в документе.

Отмечается, что из перечня исключили кости черепного свода и нижнюю челюсть.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил правила обязательного медобследования на выявление ВИЧ-инфекций среди россиян. Они начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

