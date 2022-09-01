Министры финансов G7 предложат план по предельной цене на нефть из России

WSJ: министры финансов G7 предложат план по установлению лимита цен на нефть из России

Министры финансов G7 предложат план по установлению предельной цены на нефть из России. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

Отмечается, что данный план одобрят в ходе виртуальной встречи. Кроме того, главы ведомств «Большой семерки» «возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию».

Представление плана по установлению лимита цен ожидается к концу недели, так как чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю. Как подчеркивает издание, министры пытаются решить «несколько сложных вопросов о том, как будет работать ограничение цен».