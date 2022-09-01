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Министры финансов G7 предложат план по предельной цене на нефть из России

WSJ: министры финансов G7 предложат план по установлению лимита цен на нефть из России

Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Roger Bu / Global Look Press

Министры финансов G7 предложат план по установлению предельной цены на нефть из России. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

Отмечается, что данный план одобрят в ходе виртуальной встречи. Кроме того, главы ведомств «Большой семерки» «возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию».

Представление плана по установлению лимита цен ожидается к концу недели, так как чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю. Как подчеркивает издание, министры пытаются решить «несколько сложных вопросов о том, как будет работать ограничение цен».

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Марина Совина
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