Белый дом назвал дату обсуждения введения потолка цен на нефть из России

Белый дом: министры финансов G7 обсудят введение потолка цен на нефть из России 2 сентября

В пятницу, 2 сентября, министры финансов стран «Большой семерки» (G7) обсудят предельный уровень цен на российскую нефть, предложенный администрацией президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того, введение потолка цен на топливо из России Вашингтон назвал самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов. Жан-Пьер также выразила мнение, что данная мера приведет к падению мировых цен на энергоносители.

Ранее аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин подсчитал возможные потери России от нефтяных санкций западных стран. По его оценке, введенные ограничения будут стоить стране 120 миллиардов долларов в 2023 году.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.