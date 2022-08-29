Подсчитаны потери России от нефтяных санкций

Аналитик «Финам» Потавин предсказал России $120 млрд потерь от нефтяных санкций

Аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин подсчитал возможные потери России от нефтяных санкций западных стран. В разговоре с NEWS.ru он предсказал, что ограничения будут стоить стране 120 миллиардов долларов в 2023 году.

«Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов сейчас составляют около 20 миллиардов долларов в месяц. Значит, в будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около 120 миллиардов долларов», — заявил Потавин.

Если страны «Большой семерки» установят потолок цен на нефть из России на уровне 40 долларов за баррель (таков один из обсуждаемых вариантов), сжатие сырьевого сектора повлечет за собой сокращение и несырьевых отраслей экономики — тогда доходы бюджета могут сократиться более чем вдвое, добавил эксперт. «А значит, при расходах в 26 триллионов рублей доходы будут находиться в районе 14 триллионов рублей», — заключил он.

В августе Bloomberg сообщило, что Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками. Таким образом Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива, считает источник агентства. Исключение, которое пытается согласовать G7, будет состоять в том, что после введения эмбарго европейские фирмы продолжат оказывать страховые услуги азиатским покупателям.