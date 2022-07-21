В России заявили об отказе поставлять нефть на рынки себе в убыток

Новак: Россия откажется поставлять нефть на рынки по цене ниже затрат на добычу

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Таким образом чиновник прокомментировал заявление стран «Большой семерки» (G7) о том, что они работают по установке потолка цены на нефть из России.

Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем Александр Новак вице-премьер России

Предполагаемый срок установления потолка цен

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что Вашингтон намерен ввести потолок цен на нефть из России к декабрю 2022 года. Он напомнил, что тогда должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с российским топливом. Кроме того, к сентябрю Европа намерена ввести меры относительно страхования нефти, добавил американский чиновник.

О том, что страны G7 обсуждают установку ценовых ограничений на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель, ранее сообщило агентство Bloomberg. Таким образом Вашингтон и его союзники планируют ограничить доходы России от продажи нефти, и при этом свести к минимуму воздействие на собственную экономику.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон и его союзники обсуждают установление потолка цен на нефть, закупаемую у России. По его словам, такая мера позволит сократить прибыль Москвы. Так, одним из каналов обсуждений служит канал шерп G7.

Эксперты предупреждают об обратном эффекте потолка цен

В то же время директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт заявил, что непонимание принципов работы энергетического рынка западными политиками грозит усугублением топливного кризиса. «Это очень сложный рынок, вы не можете заставить цены упасть», — отметил он, добавив, что вместо желаемых 40 долларов за баррель авторы инициативы рискуют получить 140 долларов за баррель.

Аналитики банка JPMorgan выразили опасения, что цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель. «Плотность мирового нефтяного рынка играет на стороне России», — признали эксперты.

380 долларов за баррель может стоить нефть по прогнозам аналитиков банка JPMorgan в случае сокращения добычи Россией на пять миллионов баррелей в день

Ранее Новак заявлял, что решение Запада установить лимит на российскую нефть может привести к дисбалансу на рынке и росту котировок, а также к росту цен на энергию для потребителей. «Мера, направленная против них самих же», — предостерег он.

О подобных последствиях ранее также предупреждала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. По ее словам, попытки установить потолок цен на российскую нефть только приведут к росту цен на нее. При этом в Кремле усомнились в самой возможности ограничить цены на нефть из России.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы. Предполагается, что это произойдет в течение полугода. При этом отказ от нефтепродуктов России займет около восьми месяцев.