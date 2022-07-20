В США назвали последствия ограничений цен на российскую нефть

Институт анализа глобальной безопасности: идея ограничить цену на нефть из России «нелепа»

Идея о введении ограничений цен на российскую нефть, продвигаемая Соединенными Штатами, грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире CNBC директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.

Непонимание принципов работы энергетического рынка западными политиками грозит усугублением топливного кризиса, оценил последствия подобных решений эксперт. По его мнению, подобная идея «нелепа», так как игнорирует тот факт, что нефть — взаимозаменяемый товар.

«Это очень сложный рынок, вы не можете заставить цены упасть. Те европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель. Вы не можете обмануть законы спроса и предложения, когда речь идет о взаимозаменяемом товаре», — подчеркнул эксперт.

Ранее власти США предупредили, что мировые цены на нефть могут вырасти до 140 долларов за баррель при одном условии — если не будет установлена предельная цена на российскую нефть. По словам представителя американского Минфина, цель США — установить лимит цены на таком уровне, который не позволял бы Москве финансировать спецоперацию на Украине, но покрывал бы предельные производственные издержки. В таком случае, по мнению американской стороны, Россия сохранит заинтересованность в экспорте сырья.

Государства-члены «Большой семерки» (G7) также рассматривают установление максимальных цен на нефть из России. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что такая мера позволит сократить прибыль Москвы.