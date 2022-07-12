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США предупредили о росте цен на нефть до 140 долларов при одном условии

Reuters: США предупредили о нефти по $140 за баррель без потолка цен на нефть из России

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Власти США предупредили, что мировые цены на нефть могут вырасти до 140 долларов за баррель при одном условии — если не будет установлена предельная цена на российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя американского Минфина.

Источник отметил, что цель США — установить лимит цены на таком уровне, который не позволял бы Москве финансировать спецоперацию на Украине, но покрывал бы предельные производственные издержки. В таком случае, по мнению американской стороны, Россия сохранит заинтересованность в экспорте сырья.

Brent от TradingView

Государства-члены «Большой семерки» тоже обсуждают установление максимальных цен на нефть из России путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если цена топлива превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США, считают аналитики банка JPMorgan.

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Платон Щукин
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