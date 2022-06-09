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Страны G7 задумались об установлении потолка цен на российскую нефть

Советник Салливан: страны G7 обсуждают возможность установить потолок цен на нефть России
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Вашингтон и его партнеры обсуждают возможность установления потолка цен на закупаемую у России нефть. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Он пояснил, что подобные дискуссии ведутся с целью сокращения прибылей России. В частности, одним из каналов обсуждений является канал шерп «Большой семерки» (G7), добавил Салливан. При этом помощник американской администрации не стал прямо отвечать на вопрос о том, насколько широкой поддержкой пользуется идея формирования покупательского блока ради введения ограничений на закупочные цены на российскую нефть.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичный отказ от закупок нефти у России. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

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Ксения Назарова
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