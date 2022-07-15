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Захарова обеспокоилась дестабилизирующим поведением США

Представитель МИД Захарова заявила о дестабилизирующем поведении США в мире

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила беспокойство дестабилизирующим поведением США. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, «едва ли адекватные шаги» Вашингтона поставили мир на грань энергетического и продовольственного кризисов, кризиса безопасности. Представитель МИД призналась, что Москва не видит последовательности даже на «концептуальном, доктринальном уровне».

Дипломат отметила, что Запад сделал серьезные просчеты в энергетической политике, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы. «Крайне негативно воздействуют на рынок и незаконные рестрикции в энергетической сфере, к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США», — добавила Захарова. Она также предупредила, что «Большой семерки» (G7) установить потолок цен на российскую нефть только приведут к росту цен на нее.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад поддерживает военную операцию России в Донбассе. Он также осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая, по его словам, привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.

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Марина Совина
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