Асад поддержал Путина в решении провести военную операцию в Донбассе

Президент Сирии Башар Асад и его коллега из России Владимир Путин провели телефонные переговоры и, в частности, обсудили военную специальную операцию Москвы в Донбассе. Сирийский политик поддержал Путина в решении начать ее, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Сирии выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Кроме того, политики обсудили урегулирование сирийского конфликта, продвижение политического процесса в арабской стране и ряд других вопросов двустороннего сотрудничества.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе официального Дамаска.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.