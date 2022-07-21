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В США оценили срок введения потолка цен на нефть из России

Минфин США заявил о намерении ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вашингтон рассчитывает ввести потолок цен на нефть из России к декабрю 2022 года, чтобы снизить цены на энергоносители. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает ТАСС.

Он напомнил, что именно тогда начнет действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с российской нефтью. Кроме того, к сентябрю Европа намерена ввести меры относительно страхования нефти, добавил он.

«Мы следуем за тем, что делают европейцы», — объяснил Адейемо. По его словам, принятые меры помогут снизить цены на энергоносители.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он.

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Ксения Назарова
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