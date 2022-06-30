Новак оценил идею Запада ввести лимит цен на российскую нефть

Новак считает лимит цен на нефть из России попыткой вмешательства в рыночные механизмы

Лимит на цену российской нефти может привести к дисбалансу на рынке и росту котировок. Так оценил идею западных стран вице-премьер России Александр Новак в интервью «Россия 24».

Он считает это очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, которая приведет в конце концов к росту цен на энергию для потребителей. «Мера, направленная против них самих же», — считает Новак.

Он также рассказал, что страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти в августе на 648 тысяч баррелей в сутки.

Решение позволит сбалансировать рынок, уверен Новак. Россия сможет выполнить квоты ОПЕК+ этим летом, увеличив добычу, заверил вице-премьер.

Добыча нефти в России в июне достигла 9,9 миллиона баррелей в сутки и почти вышла на уровень февраля, добавил он. Новак добавил, что страна уже переориентировала значительную долю своей нефти и нефтепродуктов на рынки азиатско-тихоокеанского региона.

В июне стал известно, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на российское сырье. Неназванный чиновник из Германии заявил, что страны G7 хотят установить предельную стоимость российской нефти и подчеркнул, что на эту тему ведутся «очень конструктивные» обсуждения.