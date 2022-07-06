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США и союзники обсудили предельную цену российской нефти

Bloomberg: США с союзниками обсуждают предельную цену на нефть из России в 40-60 долларов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

США с союзниками обсуждают предельную цену на нефть из России на уровне в 40-60 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от продажи нефти, сводя к минимуму воздействие на свою собственную экономику. Дискуссия началась в преддверии саммита G7. Более конкретный порог будет зависеть от рыночных условий.

Brent от TradingView

При этом, в Кремле сомневаются в возможности ограничить цены на российскую нефть. Ранее Минфин подсчитал скидку, которую продавцы нефти российской марки Urals предлагают покупателям по сравнению со стоимостью нефти европейской марки Brent. В январе-апреле баррель Urals в среднем стоил 84,68 доллара.

Дешевая российская нефть вынудила Саудовскую Аравию предлагать часть своей нефти с большими скидками. Королевство установило цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium с самым большим с 2014 года дисконтом по отношению к Arab Light.

Ранее в среду, 6 июля, цены на нефть упали ниже 100 долларов. Во время торгов цена эталонной Brent опускалась до 99,42 доллара, падение составило 3 процента, это произошло впервые с 25 апреля. Стоимость августовских фьючерсов на WTI падала на 3,49 процента и составляла 96,03 доллара.

Аналитики Citigroup полагают, что к концу года цены на сырую нефть могут обвалиться до 65 долларов за баррель на фоне спада спроса. При таких условиях стоимость может упасть до 45 долларов до конца 2023-го.

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Платон Щукин
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