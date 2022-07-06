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Саудовская Аравия начала продавать нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией

Bloomberg: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Саудовская Аравия начала предлагать часть своей нефти с большими скидками, поскольку потоки дешевой российской нефти усиливают конкуренцию. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, королевство установило цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium с самым большим с 2014 года дисконтом по отношению к Arab Light. Китай и Индия, как правило, являются основными покупателями сырья со скидкой, но они увеличили закупки российской нефти.

Brent от TradingView

Иран тоже был вынужден снизить стоимость своей уже уцененной нефти, чтобы конкурировать за покупателей в Китае. Продавать свою нефть с рекордной скидкой стала и Венесуэла.

Импорт Китаем российской сырой нефти в мае вырос на 55 процентов по сравнению с годом ранее. В результате Россия сместила Саудовскую Аравию с первого места по поставкам сырья в КНР. Всего же за три весенних месяца года Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму 24 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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