Саудовская Аравия начала продавать нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией

Bloomberg: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией

Саудовская Аравия начала предлагать часть своей нефти с большими скидками, поскольку потоки дешевой российской нефти усиливают конкуренцию. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, королевство установило цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium с самым большим с 2014 года дисконтом по отношению к Arab Light. Китай и Индия, как правило, являются основными покупателями сырья со скидкой, но они увеличили закупки российской нефти.

Иран тоже был вынужден снизить стоимость своей уже уцененной нефти, чтобы конкурировать за покупателей в Китае. Продавать свою нефть с рекордной скидкой стала и Венесуэла.

Импорт Китаем российской сырой нефти в мае вырос на 55 процентов по сравнению с годом ранее. В результате Россия сместила Саудовскую Аравию с первого места по поставкам сырья в КНР. Всего же за три весенних месяца года Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму 24 миллиарда долларов.