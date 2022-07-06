Китай и Индия закупились дешевым топливом из России на миллиарды долларов

Bloomberg: Китай и Индия за три месяца приобрели у России энергоносители на $24 млрд

За три весенних месяца 2022 года Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму 24 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Китай потратил на энергоносители 18,9 миллиарда долларов, что почти в два раза больше суммы за тот же период годом ранее, свидетельствуют свежие таможенные данные. Индия же приобрела топливо на сумму 5,1 миллиарда евро, что более чем в пять раз превышает прошлогодние цифры. В общей сложности доходы России от продажи энергоносителей в оба государства на 13 миллиардов больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Россия в условиях санкций и отказа традиционных покупателей от сотрудничества начала предлагать свои товары со значительным дисконтом. Однако в целом цены на них на фоне энергетического кризиса в мире заметно выросли по сравнению с прошлогодним уровнем.

По общим объемам закупок в этом году обе страны пока по-прежнему отстают от Европы, однако ситуация изменится, поскольку европейский импорт будет падать по мере вступления в силу эмбарго на уголь и нефть и сокращения поставок газа со стороны России. Закупки Китая и Индии в июне продолжают расти.

Индия, по подсчетам Reuters, в период с 27 мая по 15 июня увеличила закупки российской нефти в 31 раз, угля — в 8 раз на годовом уровне. За обозначенный промежуток времени Индия закупила у России уголь на сумму около 331,17 миллиона долларов, газ — на 2,22 миллиарда долларов. Как утверждают источники, Москва предложила Дели скидку 30 процентов.