Китай рекордно закупился дешевой российской нефтью

Reuters: Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай

Импорт Китаем российской сырой нефти в мае вырос на 55 процентов по сравнению с годом ранее, то есть до рекордного уровня. Россия сместила Саудовскую Аравию по поставкам сырья в КНР и стала лидером, пишет Reuters.

По данным Главного таможенного управления Китая, в целом импорт российской нефти составил почти 8,42 миллиона тонн. Это эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки и на четверть больше, чем страна покупала в апреле. Москва вернула себе первое место в рейтинге поставщиков крупнейшего в мире импортера сырой нефти после перерыва в пять месяцев.

При этом общий спрос на сырую нефть в Китае был снижен из-за ограничений, связанных с COVID-19, а также по причине замедления экономики. Ведущие импортеры, в том числе нефтеперерабатывающий гигант Sinopec и трейдер Zhenhua Oil, активизировали закупку более дешевой российской нефти в дополнение к поставкам из Ирана и Венесуэлы.

Саудовская Аравия стала вторым по величине поставщиком в КНР: объемы в мае выросли на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,82 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что доставка российской нефти в Китай морем подорожала втрое по сравнению с показателями до специальной военной операции.