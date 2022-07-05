Bloomberg: доставка российской нефти в Китай морем подорожала втрое

Грузоотправители могут заработать около 1,6 миллиона долларов, перевозя российскую нефть сорта ESPO на небольшом танкере из восточного порта Козьмино (Приморье) в Китай. Доставка морем подорожала в три раза по сравнению с показателями до специальной военной операции, пишет Bloomberg.

В последнее время все меньше судовладельцев соглашаются перевозить сырье из России из-за опасений по поводу ущерба репутации или нарушения санкций. Китайская Cosco Shipping Holdings Co. является одной из самых активных в торговле ESPO наряду с российским «Совкомфлотом», отмечает издание. Турция и Греция тоже перевозят российское сырье.

По словам судовых брокеров, доставка ESPO в Китай на танкере типа «афрамакс» обычно занимает около пяти дней, что делает этот маршрут одним из самых прибыльных в мире. «Афрамакс» может перевозить около 730 тысяч баррелей нефти.

В целом морской экспорт российской сырой нефти в Азию упал на 15 процентов от максимумов, наблюдаемых в конце мая. За последние четыре недели потоки в Азию составили 52 процента от общего объема морского экспорта России.