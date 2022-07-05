Bloomberg: поставки российской нефти в Азию упали на 15 процентов

Морской экспорт сырой нефти из России восстановился после падения, но поставки в Азию снижаются, пишет Bloomberg.

Они упали более чем на 15 процентов от максимумов, наблюдаемых в конце мая. За последние четыре недели потоки в Азию составили 52 процента от общего объема морского экспорта России.

Азиатские страны, в которых доминируют Китай и Индия, по-прежнему получают более половины всей нефти из России, но эта доля также падает. Поставки в Китай в среднем за четыре недели составили 887 тысяч баррелей в день, а в Индию — 641 тысячу баррелей в день. Отгрузка в другие азиатские страны практически прекратилась, редкие грузы направляются в Японию и Южную Корею с терминалов в Тихом океане.

В целом морские перевозки России вернулись к уровню в 3,67 миллиона ​​баррелей в сутки, что в целом соответствует показателям начала апреля. Поставки сырой нефти в июле принесут Кремлю около 7,53 доллара за баррель по сравнению с 6,11 доллара за баррель в июне, отмечает издание.

Страны «Большой семерки» (G7) ранее обсудили механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее стоимость вдвое. В свою очередь, аналитики банка JPMorgan предсказали, что цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно сократит объемы добычи топлива.