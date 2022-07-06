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Цены на нефть обрушились

Цена нефти Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля 2022 года

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Во время торгов в среду, 6 июля, стоимость эталонной нефти марки Brent обрушилась ниже 100 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Во время торгов цена опускалась до 99,42 доллара, падение составило 3 процента, это произошло впервые с 25 апреля. Стоимость августовских фьючерсов на WTI падала на 3,49 процента и составляла 96,03 доллара.

Brent от TradingView

Падение цен продолжается второй день. Во вторник, 5 июля, Brent с поставкой в сентябре снизилась на 8 процентов с 114,1 до 104,4 доллара за баррель впервые с начала мая 2022 года. Сырье подешевело на фоне опасений трейдеров насчет замедления роста мировой экономики.

Аналитики Citigroup полагают, что к концу года цены на сырую нефть могут обвалиться до 65 долларов за баррель на фоне спада спроса. При таких условиях стоимость может упасть до 45 долларов до конца 2023-го.

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Платон Щукин
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