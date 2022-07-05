Нефть резко подешевела

Цены на нефть марки Brent упали на 8% до 104,4 доллара за баррель

В ходе торгов 5 июля стоимость фьючерсных контрактов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 8 процентов с 114,1 до 104,4 доллара за баррель впервые с начала мая 2022 года, свидетельствуют данные биржи ICE. Резкий спад произошел на открытии американской биржи после длинных выходных из-за национального праздника, Дня независимости США. Индекс Dow Jones снизился на 1,7 процента, а индекс Nasdaq — на 1,8 процента.

Сырье подешевело на фоне опасений трейдеров насчет замедления роста мировой экономики, пишет Reuters. Эксперт из компании SPI Asset Стивен Иннес считает, что нефтяной рынок «движется от инфляции к экономическому отчаянию».

Цены начали стремительное падение на фоне заявления замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в его Telegram-канале о росте стоимости нефти «выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов». Политик также спрогнозировал, что в будущем Японию может ожидать жизнь без газа и нефти из России.

В условиях обострившегося геополитического конфликта в ряде ведущих стран мира была зафиксирована рекордная инфляция, что усилило настороженность инвесторов относительно спроса на нефть. Кроме того, на рынке вскоре может возникнуть дефицит топлива из-за сокращения добычи в Норвегии на фоне забастовки сотрудников нефтегазового сектора. Напряженная ситуация приведет к сокращению добычи на 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила компания Equinor.

На прошлой неделе лидеры «Большой семерки» договорились изучить возможность введения временных ограничений на стоимость импорта российских ископаемых видов топлива, включая нефть. «[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — раскрыл премьер-министр Японии Фумио Кисида подробности о способе вдвое снизить цену топлива.