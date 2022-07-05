Названо условия подорожания нефти до 400 долларов за баррель

Аналитик Демидов назвал опасным рост цен на нефть до 400 долларов

Рост цен на нефть до 300-400 долларов за баррель возможен только на коротком промежутке времени и будет крайне опасным для всех участников рынка, поскольку потенциально это может подстегнуть рецессию, риски которой и так велики, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Условия для такой ситуации он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

В будущем Японию может ожидать жизнь без газа и нефти из России, написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Соответствующий прогноз он дал, комментируя заявления Токио о перспективах установления потолка на российскую нефть. Политик назвал заявления японского премьера о возможных ограничениях в цене закупки нефти «бряканьем» и заявил, что в таком случае стоимости нефти вырастет «выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов».

«Рост цен до 300-400 возможен на коротком промежутке времени, — считает Демидов. — Это возможно только при условии ужесточения санкций против России и отсутствии консенсуса между США, ОПЕК и Ираном. Если вдруг такой сценарий реализуется, то это будет крайне опасно, поскольку может подстегнуть рецессию. Впрочем, из опыта схожих событий, например, нефтяного кризиса 1970-х годов, мы видим, что экономики восстанавливаются в срок от шести месяцев до года, а нефть выходит к равновесной цене».

Напомним, о перспективах внедрения механизма ограничения цен на российскую нефть премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал 3 июля. По его словам, подобные схемы могут быть внедрены на уровне «Большой семерки» (G7).