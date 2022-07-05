Ценам на нефть пообещали обвал

Аналитики Citigroup пообещали ценам на нефть обвал до 65 долларов за баррель

К концу текущего года цены на сырую нефть могут обвалиться до 65 долларов за баррель на фоне спада спроса, пообещали аналитики Citigroup. При таких условиях стоимость может упасть до 45 долларов до конца 2023-го, сообщает Bloomberg.

Этот прогноз основан на отсутствии какого-либо вмешательства со стороны производителей ОПЕК+. Сейчас эталонная Brent торгуется в районе 113 долларов за баррель. Стоимость нефти резко выросла в этом году, и теперь банки пытаются наметить ее курс на 2023 год, поскольку центральные банки повышают процентные ставки и нарастают риски рецессии. Прогноз Citigroup сравнивает текущий энергетический рынок с кризисами 1970-х годов.

Противоположного мнения по поводу нефти придерживаются эксперты JPMorgan Chase. Они предполагают, что цены могут «уйти в стратосферу» и достигнуть почти 400 долларов за баррель.

Такой исход возможен, если Россия решит сократить добычу в ответ на западные санкции. Сокращение ежедневных поставок на три миллиона баррелей поднимет эталонные цены на нефть до 190 долларов, в то время как при наихудшем сценарии в пять миллионов баррелей нефть будет стоить уже 380 долларов.