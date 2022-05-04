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Подсчитана скидка для покупателей российской нефти

Минфин подсчитал, что в среднем нефть марки Urals в апреле стоила 70,52 доллара за баррель

Фото: Todd Korol / Reuters

Минфин подсчитали скидку, которую продавцы нефти российской марки Urals предлагают покупателям по сравнению со стоимостью нефти европейской марки Brent. Данные опубликованы на сайте ведомства.

По данным Минфина, в январе-апреле баррель Urals в среднем стоил 84,68 доллара. На момент публикации баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE стоил 109 долларов (контракт с поставкой в июле).

Brent от TradingView

Таким образом, размер дисконта (средний показатель за четыре первых месяца года) на российскую нефть составил 24,32 доллара за баррель. По данным Минфина, средняя цена Urals в апреле равнялась 70,52 доллара за баррель.

Ведомство отмечает, что средняя стоимость российской марки нефти в январе-апреле выросла на 40 процентов год к году, средняя стоимость в апреле — на 10 процентов.

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Платон Щукин
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