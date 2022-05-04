Подсчитана скидка для покупателей российской нефти

Минфин подсчитал, что в среднем нефть марки Urals в апреле стоила 70,52 доллара за баррель

Минфин подсчитали скидку, которую продавцы нефти российской марки Urals предлагают покупателям по сравнению со стоимостью нефти европейской марки Brent. Данные опубликованы на сайте ведомства.

По данным Минфина, в январе-апреле баррель Urals в среднем стоил 84,68 доллара. На момент публикации баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE стоил 109 долларов (контракт с поставкой в июле).

Таким образом, размер дисконта (средний показатель за четыре первых месяца года) на российскую нефть составил 24,32 доллара за баррель. По данным Минфина, средняя цена Urals в апреле равнялась 70,52 доллара за баррель.

Ведомство отмечает, что средняя стоимость российской марки нефти в январе-апреле выросла на 40 процентов год к году, средняя стоимость в апреле — на 10 процентов.

