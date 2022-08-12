Азиатскую страну сочли способной отказаться ограничивать цены на нефть из России

SCMP: Юдхистира считает, что Индонезия откажется ограничивать цены на нефть из России

США для поддержки ограничения цен на российскую нефть будут обращаться к ключевым стратегическим азиатским партнерам, таким как Япония и Индия. В то же время Индонезия вряд ли согласится на это и останется в стороне в этом вопросе. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Как пишет издание, министр финансов США Джаннет Йеллен предложила Джакарте поддержать схему, разработанную странами G7 («Большой семеркой»), и провела переговоры с рядом индонезийских чиновников. Глава финансового отдела азиатской страны Шри Мульяни заявила о важности рассмотреть последствия подобного шага, поскольку он «сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей».

Как считает исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира, Индонезия способна отказаться ограничивать цены на российскую нефть, поскольку придерживается собственной внешней политики и может не занимать сторону ни Запада, ни России. При этом Юдхистира назвал объем импортируемой Джакартой российской нефти «незначительным».

Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет Бхима Юдхистира исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте

Идея стран G7

О том, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования, стало известно 27 июня.

По данным Bloomberg, потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога. При этом оговаривается, что соглашение еще не принято, в настоящее время по этому вопросу ведутся дискуссии. Агентство уточняет, что обсуждается предельная цена на нефть из России на уровне в 40-60 долларов за баррель.

Информацию о работе Вашингтона с союзниками, чтобы ограничить цены на российскую нефть, подтвердила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, Соединенные Штаты пытаются сократить доходы, получаемые Россией.

Так что, когда будет новый раунд санкций ЕС [в отношении российской нефти] в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на нее Джанет Йеллен Министр финансов США

Обозреватель Мартин Сандбу назвал неудачной идею США ограничить цены на российскую нефть. По его мнению, такое предложение только подчеркивает зависимость Запада от этого сырья, а сдерживание цен на энергоресурсы может нарушить рыночное равновесие. «Стимулы для экономии ресурсов пропадут, а это само по себе, помимо кризиса как такового, принесет вред», — полагает Сандбу.

Позиции государств

При этом издание Financial Times посчитало Индию и Китай способными помешать реализации замысла G7. Издание отмечает, что Москва, используя танкеры этих стран, окажется способна обойти любые ограничительные меры стран «Большой семерки» или Евросоюза. Также допускается вариант, при котором Россия сможет использовать собственные суда.

Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что вопрос установления предельной цены на российскую нефть очень сложный, и призвала стороны прикладывать усилия для снижения напряженности в украинском кризисе, а не эскалации.

Бразилия же и вовсе отказалась поддержать идею G7. «Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям», — заявили в МИД страны.

В то же время министр финансов Южной Кореи Чху Ген Хо заявил, что страна готова поддержать инициативу США ограничить цены на российскую нефть. Он подчеркнул, что эти ограничения «должны быть выработаны так, чтобы внести эффективный вклад в стабилизацию международных цен на нефть и потребительских цен».

Позиция Москвы

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реализовать инициативу об ограничении цен на нефть из России вряд ли возможно.

Это только озвученная инициатива, никаких консолидированных решений на этот счет не принималось, и, честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что планы Запада ограничить покупку нефти у Москвы приведут к ситуации, аналогичной с газом, то есть к росту цен на топливо.

Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес Владимир Путин Президент России

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, страны Запада не смогут отказаться от целого ряда ресурсов из России. По его словам, российские партнеры зависят от нефти, газа, руд, металлов, минеральных удобрений, при этом найти замену для части из них сложно, а для некоторых — и вовсе невозможно. Белик выразил уверенность, что предложенное США эмбарго на российское золото не вызовет проблем у Москвы, поскольку она сможет найти иные пути сбыта.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.