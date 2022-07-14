Китай прокомментировал установление предельной цены на российскую нефть

Китай считает сложным вопрос установления предельной цены на российскую нефть

Вопрос установления предельной цены на российскую нефть очень сложный, прокомментировала ситуацию официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, передает РИА Новости.

Она подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ обсуждал вопрос предельной цены на российское сырье с главой Минфина США Джанет Йеллен в ходе переговоров в начале июля. Шу Цзюэтин считает, что все стороны должны прикладывать усилия для снижения напряженности в украинском кризисе, а не эскалации.

Ранее сообщалось, что США собрались убедить Китай ограничить нефтяные доходы России.

О том, что государства-члены «Большой семерки» (G7) рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что такая мера позволит сократить прибыль Москвы.