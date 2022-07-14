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Китай прокомментировал установление предельной цены на российскую нефть

Китай считает сложным вопрос установления предельной цены на российскую нефть

Фото: Shutterstock

Вопрос установления предельной цены на российскую нефть очень сложный, прокомментировала ситуацию официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, передает РИА Новости.

Она подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ обсуждал вопрос предельной цены на российское сырье с главой Минфина США Джанет Йеллен в ходе переговоров в начале июля. Шу Цзюэтин считает, что все стороны должны прикладывать усилия для снижения напряженности в украинском кризисе, а не эскалации.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что США собрались убедить Китай ограничить нефтяные доходы России.

О том, что государства-члены «Большой семерки» (G7) рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что такая мера позволит сократить прибыль Москвы.

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Платон Щукин
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