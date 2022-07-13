США собрались убедить Китай ограничить нефтяные доходы России

Глава Минфина США Йеллен обсудила с вице-премьером КНР ограничение цены на нефть из России

Глава Минфина США Джанет Йеллен обсудила с с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ возможность установления потолка цен на российскую нефть, пишет The Wall Street Journal. Диалог указывает на то, что Вашингтон собирается убедить Пекин ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

По словам министра, китайская сторона готова к дальнейшим дискуссиям по вопросу. Работа в этом направлении продолжится, уточнила Йеллен, сейчас совершающая рабочую поездку по странам Азии и находящаяся в Токио.

Глава ведомства при том заявила, что лимит цен должен быть установлен на таком уровне, чтобы не вредить добыче в России. «Мы слышали некоторые опасения по поводу возможности того, что Россия просто прекратит производство. Я бы сказала, что такой ответ со стороны России особенного смысла не имеет. Мы можем ожидать, что потолок будет таким, чтобы продолжение добычи было выгодным», — пояснила она.

По оценкам аналитиков банка JPMorgan, решение России серьезно сократить производство может привести к резкому взлету цен на нефть. Речь может идти об отметке в 380 долларов за баррель, полагают специалисты. 13 июля сентябрьские фьючерсы Brent торгуются на уровне ниже 100 долларов.