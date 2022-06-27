Депутат Госдумы заявил о невозможности Запада отказаться от ресурсов из России

Депутат Госдумы Белик: Запад не сможет отказаться от ресурсов из России

Страны Запада не смогут отказаться от целого ряда ресурсов из России. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, российские партнеры зависят от нефти, газа, руд, металлов, минеральных удобрений, при этом найти замену для части из них сложно, а для некоторых — и вовсе невозможно. Именно поэтому, отметил законотворец, Запад старается инициировать новые санкции так, чтобы они не слишком больно ударили по нему самому.

Белик выразил уверенность, что предложенное США эмбарго на российское золото не вызовет проблем у Москвы. «Если запрет вступит в силу, будут использоваться иные пути сбыта, как сейчас это происходит с нефтью», — заверил он.

В ночь на 27 июня стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. По информации Bloomberg, потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога. При этом оговаривается, что соглашение еще не принято, в настоящее время по этому вопросу ведутся дискуссии.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что главной целью экономической войны Запада против Москвы является долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. «Пересмотра общего курса, сколько бы ни констатировал в западных СМИ неэффективность санкций против России, не предвидится», — предупредил сенатор.