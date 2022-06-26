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Пушков заявил о попытках Запада экономически измотать Россию

Сенатор Пушков назвал целью санкций Запада долгосрочное экономическое изматывание России
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя в своем Telegram-канале данные о вероятном запрете импорта золота из России, заявил, что главной целью западных санкций против Москвы является долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны.

«Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке. Однако пересмотра общего курса, сколько бы ни констатировал в западных СМИ неэффективность санкций против России, не предвидится», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) рассматривают возможность установления максимальных цен на российскую нефть. Отмечается, что на эту тему ведутся «очень конструктивные» обсуждения, участники которых пока пытаются, но не могут найти решение.

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Марина Совина
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