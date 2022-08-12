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Названа способная отказаться ограничивать цены на российскую нефть страна в Азии

SCMP: Индонезия вряд ли согласится на предложение США ограничить цены на российскую нефть
СюжетСанкции против России:

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Соединенные Штаты для поддержки ограничения цен на российскую нефть будут обращаться к ключевым стратегическим азиатским партнерам, таким как Япония и Индия. Индонезия вряд ли согласится и останется в стороне в этом вопросе. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Как отмечается, министр финансов США Джаннет Йеллен предложила Джакарте поддержать схему, разработанную G7 («Большой семеркой»). Она провела переговоры с рядом индонезийских чиновников. Глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни заявила о важности рассмотреть последствия подобного шага, поскольку он «сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей».

«Среди стран "Двадцатки" в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — один из крупнейших импортеров российской нефти», — подчеркнул исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира. По мнению эксперта, Индонезия придерживается собственной внешней политики и, дождавшись решения Китай и Индии, все же способна не занимать сторону ни Запада, ни России. При этом Юдхистира назвал объем импортируемой Джакартой российской нефти «незначительным».

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«Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — отметил он.

11 августа страны «Большой семерки» обратились к Индонезии с призывом поддержать инициативу по ограничению предельной цены российской нефти. Вашингтон презентует этот план как способ «отобрать деньги у России и передать их развивающимся странам».

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Юлия Мискевич
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