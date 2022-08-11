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Страны G7 призвали Индонезию поддержать ограничение цен на российскую нефть

The Jakarta Post: страны G7 призывают Индонезию поддержать ограничение цен на нефть из РФ

Фото: Indonesian Maritime Security Agency / AP

Страны «Большой семерки» (G7) обратились к Индонезии с призывом поддержать инициативу по ограничению предельной цены российской нефти. Об этом со ссылкой на представителя властей США сообщает The Jakarta Post.

Пожелавший сохранить анонимность собеседник издания заявил, что несколько индонезийских чиновников планировали на этой неделе встретиться с представителем Минфина США Элизабет Розенберг и обсудить с ней предполагаемый потолок цен на нефть. Источник газеты указал, что страны G7, которые уже ввели санкции против российских нефтепродуктов, начинают искать поддержки государств, находящихся за пределами группы, таких как Индонезия, Малайзия и Австралия.

Собеседник издания указал, что Вашингтон презентует этот план как способ «отобрать деньги у России и передать их развивающимся странам». Он подчеркнул, что Индонезия может получить российскую нефть по более низкой рыночной цене, поэтому для Джакарты эта инициатива будет выгодной.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он.

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Варвара Кошечкина
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