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США и Индонезия обсудят ограничение цен на российскую нефть

Reuters: США обсудят с Индонезией вопрос об установлении ограничений цен на нефть из РФ

Фото: Nick Oxford / Reuters

Представитель Министерства финансов США Элизабет Розенберг планирует посетить Индонезию и Сингапур для обсуждения вопроса об установлении ограничений цен на нефть из России. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, Розенберг прибудет в Джакарту 8 августа, а на следующий день планирует отправится в Сингапур. В ходе визита она также собирается встретиться с представителями местного бизнеса в области энергетики и финансов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он.

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Марина Совина
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