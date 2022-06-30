Индию и КНР сочли способными сорвать план по ограничению цен на российскую нефть

FT указал на возможность Индии и Китая сорвать план по ограничению цен на российскую нефть

Индия и КНР могут помешать реализации замысла G7 по ограничению цен на российскую нефть предоставлением своих судов, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Москва, используя танкеры этих стран, окажется способна обойти любые ограничительные меры стран «Большой семерки» или Евросоюза. Также допускается вариант, при котором Россия сможет использовать собственные суда.

Представитель ЕС в беседе с изданием предположил, что сложнее всего будет убедить достаточное количество стран и крупных страховщиков поддержать предложенную схему.

28 июня стало известно, что министр финансов Кипра Константинос Петридес в беседе с американской коллегой Джанет Йеллен проигнорировал требование США запретить перевозку нефти из России в третьи страны. Он указал, что многие другие страны отказались вводить санкции против Москвы.

27 июня сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. По информации Bloomberg, потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога. При этом оговаривается, что соглашение еще не принято, в настоящее время по этому вопросу ведутся дискуссии.

Ранее издание Independent выяснило, наибольшую выгоду от транспортировки российской нефти получают три европейские страны — Греция, Кипр и Мальта — и зарегистрированные в них компании. В феврале они совокупно перевезли 31 миллион баррелей российской нефти, в мае — уже 58 миллионов баррелей. Всего за три месяца суда, связанные с Грецией, Кипром и Мальтой, перевезли 178 миллионов баррелей российской нефти на общую сумму в 17,3 миллиарда долларов.