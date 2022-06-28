Кипр отверг идею США запретить перевозки российской нефти в третьи страны

Bloomberg: Кипр отверг требование США запретить перевозку российской нефти в третьи страны

Источники агенства Bloomberg выяснили, что министр финансов Кипра Константинос Петридес в беседе с американской коллегой Джанет Йеллен проигнорировал требование США запретить перевозку нефти из России в третьи страны.

По информации издания, Вашингтон оказывает давление на Кипр в вопросе перевозок судами под кипрским флагом российской нефти в третьи страны.

«Однако Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, учитывая, что многие другие страны не вводят санкции против России, сказал источник», — сказал собеседник Bloomberg.

При этом Йеллен заявила Петридесу, что США намерены ввести предельную цену на российскую нефть, сказано в материале.

Ранее в июне издание Independent сообщало, наибольшую выгоду от транспортировки российской нефти получают три европейские страны — Греция, Кипр и Мальта — и зарегистрированные в них компании. В феврале они совокупно перевезли 31 миллион баррелей российской нефти, в мае — уже 58 миллионов баррелей. Всего за три месяца суда, связанные с Грецией, Кипром и Мальтой, перевезли 178 миллионов баррелей российской нефти на общую сумму в 17,3 миллиарда долларов.

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