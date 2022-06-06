Европа стала перевозить вдвое больше российской нефти

Independent: европейские компании стали перевозить вдвое больше российской нефти

Европейские транспортные компании с начала спецоперации на Украине стали перевозить примерно вдвое больше российской нефти, по-прежнему востребованной на мировом рынке. Об этом пишет Independent.

По данным издания, наибольшую выгоду от транспортировки российской нефти получают три европейские страны — Греция, Кипр и Мальта — и зарегистрированные в них компании. В феврале они совокупно перевезли 31 миллион баррелей российской нефти, в мае — уже 58 миллионов баррелей.

Всего за три месяца суда, связанные с Грецией, Кипром и Мальтой, перевезли 178 миллионов баррелей российской нефти на общую сумму в 17,3 миллиарда долларов. В начале спецоперации на связанные с этими странами компании приходилось чуть более трети всей российской нефти, перевозимой по морю, сейчас — около половины.

В ситуации, когда западные страны отказываются от закупок российской нефти, как это сделали США в марте, основными покупателями выступают Индия и Китай, зачастую требующие скидку по сравнению с рыночными ценами.

При этом Брюссель стремится так же запретить импорт российской нефти, но встречает сопротивление со стороны некоторых членов ЕС, зависимых от нее, в первую очередь Венгрии. В представленный 3 июня шестой пакет антироссийских санкций вошел постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по морю: в течение шести и восьми месяцев соответственно.

Транспортировки российской нефти запрет не коснулся, однако под него попали операции по страхованию перевозящих ее судов. По оценкам специалистов, это существенно затруднит сбыт российского топлива по всему миру.