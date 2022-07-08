Бразилия отказалась поддержать ограничения цен на российскую нефть

Бразилия отказалась поддержать идею G7 ввести ограничение цен на российскую нефть

Бразилия отказалась поддержать идею G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) ввести ограничение закупочной цены при импорте российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям», — указано в ответе ведомства на запрос агентства. На июньском саммите лидеры стран G7 договорились установить предельные цены на российские энергоносители. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал, что с помощью этого механизма «Большая семерка» намерена снизить цены на нефть из России вдвое.

Bloomberg писал, что США с союзниками обсуждают предел на уровне в 40-60 долларов за баррель. При этом в Кремле сомневаются в возможности ограничить цены на российскую нефть.

Дешевая российская нефть уже вынудила несколько стран-производителей снизить цены, чтобы выдержать конкуренцию. Саудовская Аравия установила цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium с самым большим с 2014 года дисконтом по отношению к Arab Light. Продавать свою нефть с рекордной скидкой стала и Венесуэла, а Иран снизил стоимость своей и так уцененной нефти.