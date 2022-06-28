G7 рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ

Bloomberg: лидеры стран G7 рассмотрят возможность ограничения цен на российский газ

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) рассмотрят возможность ограничения цен на российский газ и поручат профильным министерствам изучить этот вопрос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные с ходом дискуссии источники.

По данным агентства, о поручении будет объявлено после завершения саммита G7 во вторник, 28 июня. В итоговом коммюнике лидеры стран «Большой семерки» намерены упомянуть механизмы ограничения цен и на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что страны G7 решили увеличить инвестиции в проекты сжиженного природного газа (СПГ) и продвижение чистой энергии для снижения зависимости от российских энергоносителей. При этом страны Европы, стремящиеся заместить российский трубопроводный газ, столкнулись с невозможностью закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) из-за инфраструктурных ограничений.