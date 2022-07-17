Идею США ограничить цены на российскую нефть назвали неудачной

Обозреватель FT Сандбу назвал неудачной идею США ограничить цены на российскую нефть

Обозреватель Мартин Сандбу в статье для Financial Times назвал неудачной идею США ограничить цены на российскую нефть. По его мнению, такое предложение только подчеркивает зависимость Запада от этого сырья.

Автор статьи указал, что сдерживание цен на энергоресурсы может нарушить рыночное равновесие. Он добавил, что котировки нефти марки Brent в настоящее время находятся на уровне примерно 98 долларов и около 90 долларов на декабрьские или январские поставки.

Таким образом, продавцы и покупатели сырья либо не согласны с правительством США в том, что санкции могут повлиять на мировой нефтяной рынок, либо уже просчитали возможные последствия, подчеркнул Сандбу.

«Но если ограничивать цену на нефть, то все стимулы для экономии ресурсов пропадут. А это само по себе, помимо кризиса как такового, принесет вред», — резюмировал он.

Ранее Мартин Сандбу заявил, что на прошедшем саммите G7 США попытались запугать Европейский союз (ЕС) ради установления потолка цен на российскую нефть, однако такой шаг не приведет к ослаблению позиций Москвы.