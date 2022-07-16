Британский журналист заявил о попытке США запугать Европу из-за российской нефти

FT: США попытались запугать ЕС ради установления потолка цен на российскую нефть

На прошедшем саммите G7 США попытались запугать Европейский союз (ЕС) ради установления потолка цен на российскую нефть, однако такой шаг не приведет к ослаблению позиций Москвы. Об этом заявил британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times.

Как полагает автор, изначально европейские страны со скепсисом относились к идее ограничить цены на российские энергоносители, но представители Вашингтона сумели нагнать страх на партнеров.

По его словам, Белый дом пошел на этот шаг ради сокращения бюджетных доходов Москвы и предотвращения катастрофического роста стоимости нефти на мировых рынках.

При этом, как утверждает Сандбу, этот план лишь приведет к ситуации, когда объемы продаваемой Россией нефти начнут падать, но не существенно. Это незначительное сокращение предложения поднимет цены настолько, что Москва сможет получить еще больше дохода.

Ранее Bloomberg сообщило, что страны G7 обсуждают установку ценовых ограничений на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Тем самым «семерка» стремится сделать так, чтобы РФ «не могла извлекать выгоду» от продажи нефти.

Позже эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что эта задумка может сработать только, если инициативу G7 поддержат все страны мира.