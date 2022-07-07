Оценены шансы России продавать нефть в обход потолка цен стран G7

Аналитик Юшков счел маловероятной поддержку потолка цен на нефть из РФ третьими странами

«Большой семерке» (G7) будет сложно установить потолок цен на российскую нефть на практике. Шансы России продавать свои энергоресурсы в обход этой инициативы в беседе с «Лентой.ру» оценил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сложная схема

Чтобы потолок цен сработал и цены на российскую нефть сохранялись в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель, необходимо, чтобы инициативу G7 поддержали все страны мира. При этом у самих участников «Большой семерки» возникнут сложности со своей же идеей, уверен аналитик.

«G7 — это консультативная структура, которая не имеет никаких соглашений. Они могут о чем-то договариваться, но никаких решений на уровне G7 принимать не могут, это потом оформляется через национальное законодательство. Если мы посмотрим, кто там участвует, то США с 1 апреля имеют запрет на импорт российской нефти, поэтому как они будут покупать ее по 40-60 долларов, если им запрещено ее покупать? ЕС с 2023 года вводит подробный запрет, за полгода они не успеют начать покупать ее по 40-60 долларов. Канада не покупает российскую нефть, остаются одни японцы, поэтому решение довольно странное», — объяснил он.

Они пытаются диктовать Индии и Китаю, почем им покупать российскую нефть Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Для Индии, Китая и других не западных стран это невыгодно, уверен специалист.

«Все покупатели понимают, что сейчас могут договариваться с Россией о выгодных ценах. Индия и Китай уже активно покупают российскую нефть со скидкой. Если они попытаются диктовать цену, это будет восприниматься как враждебный акт. Российские власти могут официально ввести ответные санкции, запретив компаниям вообще поставлять нефть в эту страну по любым ценам. Все понимают, что есть такой риск. В этом случае непонятно, зачем брать на себя такой риск, когда ты и так можешь покупать нефть дешево», — сказал Игорь Юшков.

На одной чаше весов у тебя есть российская нефть по 80-90 долларов за баррель, а с другой стороны, ты рискуешь, что российской нефти не будет, и возникнет дефицит на мировом рынке. Нефть будет стоить 150-180 долларов за баррель. Зачем рисковать? Я сомневаюсь, что Индия и Китай будут присоединяться Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Как будет работать механизм?

Чтобы заставить другие страны покупать российскую нефть по установленной цене, страны G7 используют инструмент страхования судов. Это связано с тем, что существенную долю этого рынка контролируют западные компании, утверждает Игорь Юшков.

«Если в документах указано, что в танкер залита нефть по 40 долларов, тогда перевозку можно страховать. Если же выше установленного потолка, например, 80 долларов за баррель, будет введен официальный запрет на страхование. Но мы видим, что увеличившиеся поставки в Индию в основном идут за счет страхования российских компаний под государственные гарантии», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 договорились установить ценовые ограничения на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.