Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США заявили о работе с союзниками для ограничения цен на российскую нефть

Министр финансов Йеллен: США работают с союзниками, чтобы ограничить цены на нефть из РФ
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен . Фото: Pool / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен в беседе с телеканалом NBC заявила, что Вашингтон в последние недели работает с союзниками, чтобы ограничить цены на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты пытаются сократить доходы, получаемые Россией. «Так что, когда будет новый раунд санкций ЕС [в отношении российской нефти] в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на нее», — сказала она.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о третьей стороне в соглашении по перевозке зерна
США и Британия занялись разработкой систем защиты от гиперзвукового оружия
Диетолог предупредила об опасности мяса для некоторых категорий людей
Москвичам объяснили смысл «замуровывания» автомобилей в фасады домов
Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе
«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Роспотребнадзор оценил ситуацию с оспой обезьян в России
США заявили о работе с союзниками для ограничения цен на российскую нефть
Действия США в отношении России назвали иррациональными
Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.