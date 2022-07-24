США заявили о работе с союзниками для ограничения цен на российскую нефть

Министр финансов Йеллен: США работают с союзниками, чтобы ограничить цены на нефть из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен в беседе с телеканалом NBC заявила, что Вашингтон в последние недели работает с союзниками, чтобы ограничить цены на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты пытаются сократить доходы, получаемые Россией. «Так что, когда будет новый раунд санкций ЕС [в отношении российской нефти] в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на нее», — сказала она.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он.