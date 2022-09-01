В России пообещали прекратить продажу нефти из-за ограничения цен

Вице-премьер Новак: Россия прекратит продажу нефти странам, поддержавшим ценовой потолок

Россия остановит поставки нефти странам, которые введут ограничение цен на сырье. Об этом предупредил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Российский политик назвал соответствующий план руководства стран G7 полным абсурдом.

Для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях Александр Новак вице-премьер России

По словам Новака, попытки вмешательства в рыночные механизмы в столь важной отрасли приведут к ее дестабилизации, они также угрожают всему нефтяному рынку, что может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира.

За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам Александр Новак вице-премьер России

План G7 и отказ от российской нефти

Сообщения о том, что страны G7 обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования, появились 27 июня. Потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога.

Если страны «Большой семерки» установят потолок цен на нефть из России на планируемом уровне 40 долларов за баррель, сжатие сырьевого сектора повлечет за собой сокращение и несырьевых отраслей экономики — в таком случае доходы российского бюджета могут сократиться более чем вдвое, заключил аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин.

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов сейчас составляют около 20 миллиардов долларов в месяц. Значит, в будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около 120 миллиардов долларов Александр Потавин аналитик инвестиционной компании «Финам»

Кроме того, 3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы. Предполагается, что это произойдет в течение полугода. При этом отказ от нефтепродуктов из России займет около восьми месяцев.

Реакция России и позиция партнеров

Агентство Bloomberg отмечает, что Россия уже придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — Москва предложила ряду азиатских стран долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками — до 30 процентов от рыночной стоимости.

Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем Александр Новак вице-премьер России

При этом многие азиатские страны не намерены участвовать в нефтяных инициативах Запада. Так, по информации Bloomberg, Индия не хочет присоединяться к механизму ограничения цен в одиночку, так как в таком случае все объемы нефти, минуя ее, направятся другим покупателям, которые согласятся приобретать российскую нефть со скидкой. South China Morning Post (SCMP) также сообщало, что Индонезия вряд ли согласится на потолок цен и останется в стороне в этом вопросе.

Бразилия же и вовсе отказалась поддержать идею G7. «Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям», — заявили в МИД страны.