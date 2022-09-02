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Политолог оценил влияние потолка цен на нефть на бюджет России

Политолог Журавлев заявил, что бюджет РФ не пострадает от лимитов Запада на цены на нефть

Фото: Unsplash

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказался о «потолке» цен на нефть, которые намерены ввести страны Запада. Его слова приводит РИА Новости.

Журавлев оценил влияние западной инициативы на бюджет России и заявил, что он не пострадает от лимитов на стоимость нефти. «Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго», — предположил он.

При этом политолог выразил сомнение, что это предложение воплотят в жизнь. По его мнению, Европа продолжит покупать российскую нефть, но «по-другому, хитро». Эксперт назвал маловероятным полное прекращение поставок российского топлива.

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«Просто сам Запад без них не выживет. Взять новую нефть они могут сейчас только из Африки, а там большие проблемы, потому что нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой», — заключил Журавлев.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть. При этом государства G7 спланируют создать специальный механизм смягчения, который позволит наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к топливу из Москвы.

Вице-премьер России Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляли, что Москва откажется от сотрудничества со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.

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Марина Совина
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