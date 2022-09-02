Политолог оценил влияние потолка цен на нефть на бюджет России

Политолог Журавлев заявил, что бюджет РФ не пострадает от лимитов Запада на цены на нефть

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказался о «потолке» цен на нефть, которые намерены ввести страны Запада. Его слова приводит РИА Новости.

Журавлев оценил влияние западной инициативы на бюджет России и заявил, что он не пострадает от лимитов на стоимость нефти. «Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго», — предположил он.

При этом политолог выразил сомнение, что это предложение воплотят в жизнь. По его мнению, Европа продолжит покупать российскую нефть, но «по-другому, хитро». Эксперт назвал маловероятным полное прекращение поставок российского топлива.

«Просто сам Запад без них не выживет. Взять новую нефть они могут сейчас только из Африки, а там большие проблемы, потому что нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой», — заключил Журавлев.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть. При этом государства G7 спланируют создать специальный механизм смягчения, который позволит наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к топливу из Москвы.

Вице-премьер России Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляли, что Москва откажется от сотрудничества со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.