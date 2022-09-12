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Индонезия допустила закупку нефти из России

FT: президент Индонезии Видодо допустил налаживание импорта нефти из России
Джоко Видодо и Владимир Путин

Джоко Видодо и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Власти Индонезии обсуждают возможность налаживания импорта нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times (FT).

По его словам, это необходимо, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке. Журналисты поинтересовались у главы государства, будет ли Джакарта закупать российскую нефть. «Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно. Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа», — допустил индонезийский лидер.

Он уточнил, что Индонезия может последовать примеру Индии и Китая, которые смогли нарастить закупки за счет скидки на российскую нефть. Это поможет России компенсировать значительную часть потерь от сокращения поставок в Европу, считает Видодо.

В августе страны G7 призвали Индонезию поддержать ограничение цен на российскую нефть. Сообщалось, что страны Запада добиваются поддержки таких стран, как Индонезия, Малайзия и Австралия.

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Марина Совина
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