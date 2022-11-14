США заявили о выгоде Китая и Индии от введения потолка цен на российскую нефть

Глава Минфина США Йеллен заявила, что Китаю и Индии выгоден потолок цен на нефть из России

Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что введение потолка цен на российскую нефть окажется выгодным для Китая, Индии, а также других стран, покупающих ее у Москвы, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что ограничение цен — это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти», — заявила глава американского Минфина.

Она пояснила, что данная мера позволит странам извлечь выгоду, получив больше рычагов давления на Россию в вопросе закупок нефти по сниженной цене.

Ранее Йеллен назвала лучшей помощью для мировой экономики конец кризиса на Украине. По ее словам, завершение конфликта является моральным императивом. Министр также отметила помощь двух стран Украине и работу над «привлечением России к ответственности».