Глава Минфина США рассказала о лучшей помощи для мировой экономики

Глава Минфина США Йеллен назвала конец кризиса на Украине лучшей помощью мировой экономике

Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, какие действия окажут лучшую поддержку мировой экономике на данный момент. Ее слова приводит РИА Новости.

На встрече с французским коллегой Бруно Ле Мером Йеллен назвала лучшей помощью для мировой экономики конец кризиса на Украине. По ее словам, завершение конфликта является моральным императивом. Йеллен также отметила помощь двух стран Украине и работу над «привлечением России к ответственности».

«Мы это делаем через содействие [Украине] в сфере безопасности, бюджетную поддержку и широкий круг санкций. Помимо этого, мы тесно работаем друг с другом, а также остальными членами G7 над применением ценового потолка к российской нефти», — подчеркнула глава Минфина.

Американский министр добавила, что санкции, которые вступят в силу в начале декабря, призваны снизить мировые цены на энергоресурсы. Они также должны уменьшить доходы, «которые мог бы использовать Кремль для финансирования этой войны».

Ранее Йеллен допустила сохранение санкций против России после окончания спецоперации. «Я думаю, что в контексте некоторого мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной», — отметила она.

