В США допустили сохранение санкций против России после окончания спецоперации

Глава Минфина США Йеллен заявила, что санкции против России могут сохраниться после СВО

Санкции против Москвы могут продлиться и после окончания специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, передает газета The Wall Street Journal.

По словам министра, ряд санкций в отношении России может остаться в силе даже после завершения конфликта на Украине. «Я думаю, что в контексте некоторого мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. С учетом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе», — отметила глава Минфина.

Ранее Европе предрекли невообразимый кризис из-за цен на топливо. По словам японского экономиста Кадзухико Фудзи, ЕС придется потратить 1,5 триллиона долларов на помощь оказавшимся в долгах электроэнергетическим компаниям. Эксперт считает, что все это может перерасти в глобальное экономическое потрясение.