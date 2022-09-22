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Европе предрекли невообразимый кризис из-за цен на топливо

Экономист Фудзи: рост цен на топливо загнал генерирующие компании ЕС в невообразимые долги

Фото: Yves Herman / Reuters

Японский экономист Кадзухико Фудзи в статье для Shukan Gendai предрек Европе невообразимый кризис из-за цен на топливо.

По его словам, стремительный рост цен на энергоносители загнал генерирующие компании в долги. Он отметил, что Европейскому союзу (ЕС) придется потратить 1,5 триллиона долларов на помощь электроэнергетическим компаниям. Эксперт считает, что все это может перерасти в глобальное экономическое потрясение.

Фудзи отметил, что генерирующие предприятия сталкиваются с «отрицательным спредом», когда стоимость заимствования превышает доход от операций с помощью кредитных средств. По его словам, в такой ситуации оказалась немецкая Uniper.

Экономист также напомнил о банкротстве американской компании Enron в 2001 году. Он сообщил, что предприятием была выбрана неверная рыночная стратегия, и в результате оно не справилось, имея долг в 40 миллиардов долларов. Он добавил, что это стало потрясением для Соединенных Штатов.

«Если сравнить все эти кризисы с состоянием дел в европейской энергетике, то они несравнимы по параметрам и остроте», — добавил он.

Ранее в этом месяце был опубликован внутренний документ Еврокомиссии, где рассматривалась возможность установления финансового контроля за крупнейшим центром ценообразования на газ в Европе — хабом TTF в Нидерландах. В частности, предлагалось установить дополнительный контрольный показатель, который определял бы стоимость газа, а в случае углубления кризиса — привязки котировок на TTF к азиатскому эталону JKM. Также выдвигались предложения о создании единой европейской закупочной платформы газа.

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Марина Совина
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